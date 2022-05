Katia & Marielle Labèque | Les Enfants Terribles – Philip Glass

2022-06-09 – 2022-06-09 25 EUR C'est en 1996 que Philip Glass, passionné par l'œuvre de Jean Cocteau, a composé ses Enfants terribles sous forme d'opéra dansé. La transcription pour deux pianos sous forme de Suite, si elle fait l'ellipse du chant, propose un somptueux voyage sonore à travers les troublants mystères de l'adolescence. Alternativement haletante, sombre et obsédante, l'œuvre est d'un magnétisme auquel répond, dédiée aux sœurs Labèque, la partition d'un autre « enfant terrible », Bryce Dessner. À la croisée des cultures musicales, du rock au minimalisme, il propose avec El Chan sept poèmes sonores rivalisant d'inventivité, entre impacts, échos et silences abrupts.

