Présentée dans le cadre de la Saison Africa2020, du 25 juin au 8 novembre 2021, l’exposition _Un.e Air.e de famille_ invite à penser avec l’art afro-diasporique depuis le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis. Elle révèle l’engagement anticolonial des surréalistes et autres artistes des collections du musée (Gavarni, Daumier, Jourdain, Effel) dont les œuvres entrent en dialogue avec les pratiques artistiques contemporaines de treize artistes femmes d’Afrique et de ses diasporas. Accompagnée d’une riche programmation culturelle pluridisciplinaire, elle propose en creux une réflexion sur la contemporanéité des questions (post)coloniales. Katia Kameli est une des treize artistes contemporaines de cette exposition. Elle met à l’honneur la musique raï lors d’une après-midi exceptionnelle dans les jardins du musée, en compagnie de Djamel Kerkar et Cheb Gero, avec une conférence suivie d’un DJ set. Voir, écouter, parler : les sens sont mis à contribution pour évoquer ce reflet de la culture populaire algérienne, qui permet d’aborder des thèmes comme la transmission entre générations et les changements d’une société.

Venez danser dans les jardins du musée en compagnie de l'artiste Katia Kameli sur les sonorités raï !

