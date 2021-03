Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Katia et Marielle Labèque jouent Philip Glass : Les Enfants terribles – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Katia et Marielle Labèque jouent Philip Glass : Les Enfants terribles – Festival Variations EN LIGNE EN VISIO, 28 mars 2021-28 mars 2021, Nantes.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Duo iconique de la musique classique, Katia et Marielle Labèque étaient à l’origine spécialisées dans le répertoire du piano à quatre mains. Mais ces artistes curieuses et éprises d’innovation sont aussi connues pour leurs expériences. C’est ainsi qu’elles ont rencontré Philip Glass, qui a demandé à son collaborateur et arrangeur de longue date Michael Riesman de réaliser pour elles l’arrangement de l’opéra Les Enfants Terribles adapté de l’œuvre de Jean Cocteau, dans une suite pour deux pianos. Cette pièce, qui synthétise les talents de Glass et de Cocteau, a été enregistrée en 2020 en un album, le trente-sixième disque d’une carrière foisonnante, marquée par une grande liberté dans le choix du répertoire. Cette liberté communicative fait de leurs concerts des moments de joie partagée. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

