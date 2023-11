MES PETITS PRÉSENTS DE NOËL PERSONNALISÉS KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac Catégories d’Évènement: Cardeilhac

Haute-Garonne MES PETITS PRÉSENTS DE NOËL PERSONNALISÉS KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac, 9 décembre 2023, Cardeilhac. Cardeilhac,Haute-Garonne 100% maison, naturels et aux plantes sauvages..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. 50 EUR.

KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Lieu-dit Baquère

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie



100% homemade, natural and with wild plants. 100% casero, natural y elaborado con plantas silvestres. 100% hausgemacht, natürlich und mit Wildpflanzen. Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Cardeilhac, Haute-Garonne Autres Lieu KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Adresse KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Lieu-dit Baquère Ville Cardeilhac Departement Haute-Garonne Lieu Ville KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac latitude longitude 43.20155;0.72031

KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cardeilhac/