DÉCORATION DE NOËL KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac, 1 décembre 2023, Cardeilhac.

Cardeilhac,Haute-Garonne

Dans un décor de Noël, venez confectionner votre couronne de l’Avent 100% naturelle..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. 40 EUR.

KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Lieu-dit Baquère

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie



Come and make your own 100% natural Advent wreath in a Christmas decor.

Ven a hacer tu propia corona de Adviento 100% natural en un ambiente navideño.

In einer weihnachtlichen Umgebung können Sie einen 100% natürlichen Adventskranz herstellen.

Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE