Messdiener-Gruppe und Ki-Ko-Fi (Kinder zwischen Kommunion und Firmung) Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus, 16 avril 2023, Paris.

Dimanche 16 avril, 12h00

Monatliches Treffen im Anschluss an die Heilige Messe zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und Einführung und Vertiefung in die liturgischen Handlungen.

Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus
38 rue Spontini, Paris 16ème
Paris 75116
Paris Île-de-France

2023-04-16T12:00:00+02:00

2023-04-16T14:30:00+02:00

