Yonne

Katherine Rey La Ferté-Loupière, 18 juin 2022, La Ferté-Loupière. Katherine Rey La Ferté-Loupière

2022-06-18 – 2022-07-24

La Ferté-Loupière Yonne Katherine Rey a grandi à Paris. Issue d’un milieu familial favorisant la découverte des Beaux-Arts, très tôt, elle s’exprime par le dessin, à l’encre principalement.

Elle découvre la Bourgogne en 1999 et finit par s’y installer pour se consacrer au graphisme, au dessin et à la peinture.

Son approche est méditative, gestualisée par le souffle intérieur. Expressionnisme abstrait, mais aussi calligraphie à forme humaine caractérisent le style de K. Rey.

acanthe89@wanadoo.fr +33 3 86 73 14 24 http://www.acanthe89.com/





Elle nous présente ses œuvres récentes.

