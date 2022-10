KATHERINE PONEUVE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Montpellier

KATHERINE PONEUVE Montpellier, 18 janvier 2023, Montpellier. KATHERINE PONEUVE

Domaine de Grammont Montpellier Hrault

2023-01-18 – 2023-01-20 Montpellier

Hrault EUR 8 22 Ne manquez pas Katherine Poneuve les 18,19 et 20 janvier 2023 au Théâtre des 13 vents C’est l’histoire drôle et bouleversante d’une chanteuse, ou d’une femme, qui quitterait tout pour aller nulle part, enfin ailleurs, sans savoir où. Quand elle chante, elle dit : « Je ne suis pas de celles / Qui méchantes et cruelles / Mangent les hommes / Pas de rire sensuel / Ou de langue de miel / Rien qu’un regard automne / Moi les hommes je les charme / À la mélancolie / Quand l’un d’eux me regarde / Je lui dis : je déteste la vie ». Et quand elle part, fuyant son ombre sociale (quelques mètres ou quelques gestes suffisent peut-être), elle fraye sous nos yeux les voies comiques de l’incertitude. Ne manquez pas Katherine Poneuve les 18,19 et 20 janvier 2023 au Théâtre des 13 vents +33 4 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/katherine-poneuve/ Montpellier

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Domaine de Grammont Montpellier Hrault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hrault

Montpellier Montpellier Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

KATHERINE PONEUVE Montpellier 2023-01-18 was last modified: by KATHERINE PONEUVE Montpellier Montpellier 18 janvier 2023 Domaine de Grammont Montpellier Hrault Hrault montpellier

Montpellier Hrault