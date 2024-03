Kathak Naama – Danse de l’Inde • Lokeshwari Dasgupta Théâtre Mandapa Paris, samedi 23 mars 2024.

Kathak Naama – Danse de l’Inde • Lokeshwari Dasgupta Théâtre Mandapa Paris Samedi 23 mars, 20h30

Début : 2024-03-23 20:30

Fin : 2024-03-23 22:00

Les aspects narratifs et rythmiques, l’expérimentation spirituelle et contemporaine à travers la grammaire du Kathak.

Une forme de danse ancienne qui se déploie et se façonne au fil du temps. Samedi 23 mars, 20h30 1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/kathak-naama

Une soirée de Kathak avec des pièces traditionnelles et contemporaines.

Ce récital présenté par Lokeshwari englobera les nuances subtiles de la forme de danse.

Fille et élève de Surangama Dasgupta, elle a une double formation, en Kathak (danse classique de l’Inde du Nord) et en Rabindranritya (danse Tagore). Titulaire d’une maîtrise en études des femmes avec une thèse intitulée : « Re-Telling Kathak : a Journey through Court, Celluloid and the Contemporary Stage » Lokeshwari a présenté des conférences universitaires internationales en Inde et en Allemagne.

Elle a aussi vécu à Pékin pendant trois ans, en tant que professeur de kathak et interprète au Centre culturel Swami Vivekananda de l’ambassade de l’Inde.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00