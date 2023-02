Katerina Fotinaki Mixology / Cocktail Musicaux TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN, 11 février 2023, CHARTRES.

Katerina Fotinaki Mixology / Cocktail Musicaux TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Talentueuse guitariste chanteuse (longtemps connue pour sa collaboration avec Angélique Ionatos dont elle partage les origines grecques), Katerina compose, emprunte, transforme, mélange ; des auteurs grecs aux rockeurs folk-punk américains, de Barbara à Carmen. Sa guitare est voyageuse, elle l’emmène en des contrées mixologiques hors temps et la musicienne nous en rapporte des souvenirs imaginaires, des ambiances, des sensations, des époques, les mots des autres et puis les siens. Mais alors, quel est son genre de musique ? Mystère… Si ce n’est l’intensité de son interprétation, joueuse, grave ou poétique qui transcende les esthétiques et les époques. Nulle frontière ne contraint cette artiste libre et élégante. Télérama (fff).Transcende les styles et les époques. Un imaginaire furieusement versatile. Le Monde.Beau et insolite. Baroque et pétillant de fantaisie musicale. Médiapart.Transforme l’onirisme en poésie du quotidien.

TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN CHARTRES RUE SAINT JULIEN Eure-et-Loir

Télérama (fff).Transcende les styles et les époques. Un imaginaire furieusement versatile.

Le Monde.Beau et insolite. Baroque et pétillant de fantaisie musicale.

Médiapart.Transforme l’onirisme en poésie du quotidien.

