Le 360 Paris Music Factory, le mardi 8 février à 20:30

CHANSON POETIQUE FUSION Après sa longue collaboration avec Angélique Ionatos, après son album personnel Tzitzikia, distingué par la critique, Katerina Fotinaki dévoile maintenant une facette inédite de son univers musical et poétique. Mixology : comme si elle préparait un cocktail, dont la saveur découle du mélange de ses composants, Katerina Fotinaki sort du périmètre de la chanson poétique grecque, pour réunir avec une grande liberté, avec puissance et élégance, des ingrédients insolites à travers les langues, les styles et les époques. Qu’il s’agisse de compositions originales ou de reprises et métamorphoses inattendues, le fil conducteur demeure la force du verbe poétique, qu’il soit français, anglais ou grec. Katerina Fotinkai […] se révèle dans l’art sorcier de la citation et affiche sa volonté de transcender les styles et les époques. La chanteuse se démultiplie, tour à tour bucolique, soupirant ou imprécatrice […] pour mieux mettre en avant le verbe poétique, socle de son imaginaire furieusement versatile. — Télérama (fff) DISTRIBUTION FOTINAKI Katerina · Voix, Guitares VALDER Ninon · Flûtes, Bandonéon, Voix PATROIS David · Batterie, Vibraphone BARTHELEMY Claude · Guitares

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T20:30:00 2022-02-08T22:00:00