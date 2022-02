Kate NV + Èlg et La Chimie – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Kate NV + Èlg et La Chimie – Festival Variations lieu unique (le), 15 avril 2022, Nantes. 2022-04-15

Horaire : 22:00

Gratuit : oui Entrée libre. Inspirée de la new wave japonaise des années 80 (Yellow Magic Orchestra en tête) et de la musique contemporaine, Kate NV produit une pop bubblegum et expérimentale, chantée en russe, japonais et anglais.Laurent Gérard alias Èlg développe un langage musical constitué de carambolages : poésie du quotidien, pop barrée, échappées dans l’inconscient. Avec trois musicien·nes, ils forment Èlg et La Chimie. Dans l’album « Dans Le Salon Du Nous », les chansons du groupe, aussi pop qu’expérimentales, s’entrechoquent comme autant de petites galaxies farfelues et réjouissantes. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu lieu unique (le) Adresse Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville lieu unique (le) Nantes Departement Loire-Atlantique

lieu unique (le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Kate NV + Èlg et La Chimie – Festival Variations lieu unique (le) 2022-04-15 was last modified: by Kate NV + Èlg et La Chimie – Festival Variations lieu unique (le) lieu unique (le) 15 avril 2022 lieu unique (le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique