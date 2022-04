KATE MCCGWIRE, UNDERTOW Galerie les Filles du Calvaire, 7 avril 2022, Paris.

Du mardi 29 mars 2022 au samedi 07 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h30

. gratuit

La Galerie Les filles du calvaire est heureuse de présenter la première exposition personnelle de Kate MccGwire à la galerie. L’exposition comprendra des sculptures, des pièces murales et une installation monumentale, mettant en évidence l’intérêt soutenu de l’artiste pour la nature et sa méditation personnelle sur la vie au bord de l’eau.

Célèbre pour son répertoire de formes tortueuses et robuste, Kate MccGwire invoque la sculpture classique et les créatures de la mythologie. Ses œuvres explorent les dualités de l’esthétique, simultanément séduisantes et repoussantes ; de la forme, à la fois organique et abstraite ; et du mouvement, qui parait fluide tout en étant statique : « Je suis intéressée par le jeu des opposés, qui est tel un leitmotiv dans tout ce que je fais. C’est comme si l’œuvre avait besoin de cette tension pour créer son propre équilibre interne ; c’est pour moi l’expression de la dualité que je vois tout autour de moi et les matériaux que je choisis doivent pouvoir l’incarner physiquement ».

Influencées par les cycles, les motifs et les courants de l’eau, les œuvres de l’exposition explorent les relations conflictuelles entre nature et construction humaine. Observant les dichotomies de la nature lors de ses baignades et promenades quotidiennes, MccGwire réalise des œuvres inspirées par les rythmes visuels et les séquences observés dans l’écoulement de l’eau, mais aussi par l’interférence humaine qui le casse, le contrôle et le détourne avec les barrages et les déversoirs. Selon ses propres termes : « L’eau est momentanément retenue, scintillante, lisse et claire lorsqu’elle déborde, puis agitée et perturbée lorsqu’elle tombe – pour retrouver sa tranquillité quelques instants plus tard en aval ».

Galerie les Filles du Calvaire 17 rue des Filles-du-Calvaire 75003 Paris

Contact : https://www.fillesducalvaire.com/la-galerie/