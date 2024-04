Kate et Emilien le duo Franglish Le Salon de Justine Nancy, vendredi 21 juin 2024.

Kate et Emilien le duo Franglish Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 13h00 Le Salon de Justine LIBRE

Début : 2024-06-21T13:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:50:00+02:00

Fin : 2024-06-21T13:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:50:00+02:00

Duo proposant une setlist de musiques anglaises et françaises avec un accompagnement guitare et bande-son, qui varient des années 70 à 2024. Le tout dans un style Rock, Pop, Groove, Jazz, et Folk que nous adaptons pour toute la famille.

Le Salon de Justine 15 rue Saint Julien 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 0618259058 https://www.instagram.com/kate_et_emilien_music_?igsh=eG54eW9sNzluYTZx&utm_source=qr https://www.instagram.com/emilienoff_?igsh=MWNlOXR0amF6amZwYw%3D%3D&utm_source=qr Salon de coiffure en plein centre de nancy

