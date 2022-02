Katatonia & Solstafir & SOM Metronum, 8 février 2023, Toulouse.

Katatonia & Solstafir & SOM

Metronum, le mercredi 8 février 2023 à 19:00

### Métal **Katatonia & Solstafir & SOM** La réunion de ces deux maîtres de la mélancolie semble tout à fait naturelle. Depuis plus d’un quart de siècle, les deux artistes privilégient la connexion émotionnelle que leur musique apporte par-dessus tout. Dans leur monde, le “heavy” est une force de la nature, le progrès vient de l’intérieur et transforme leur production musicale en quelque chose de presque méconnaissable par rapport au métal extrême qui l’a porté à ses débuts. La description faite par la BBC de la “beauté grandiose et majestueuse” de Katatonia semble appropriée pour les deux artistes. Ce n’est pas une coïncidence si l’avis du Guardian sur SÓLSTAFIR est tout aussi pertinent : “l’immersion totale est obligatoire”.[ ](https://www.facebook.com/officialfinntroll) **Katatonia** Katatonia est un groupe suédois de doom metal, originaire de Stockholm. Formé en 1991, le groupe est d’abord ancré dans le metal extrême, puis fait évoluer sa musique vers un metal plus posé et lyrique. Le groupe est considéré par la presse spécialisée comme l’un des plus influents de la scène metal suédoise. **SOM** www.facebook.com/somtheband www.instagram.com/somtheband ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=33732673) //www.youtube.com/embed/zGvZhRFBQ_I ### ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 8 février 2023 de 19h à 23h * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil) * Bar & offre de restauration sur place

Tarifs : 27,80€

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T19:00:00 2023-02-08T22:59:00