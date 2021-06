KATA Narbonne, 10 juin 2021-10 juin 2021, Narbonne.

KATA 2021-06-10 – 2021-06-10 Salle Théâtre 2 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne Aude Narbonne

27 27 EUR

Huit danseurs explosent les règles de leur danse en s’appropriant des gestes issus des arts martiaux. Leurs enchaînements se transforment en combats chorégraphiés rapides et ultra-précis. Duos ou duels ? Tout se joue dans cet entre-deux, où l’énergie du break – cette spécialité du hip-hop qui se déroule essentiellement au sol – devient guerrière au fil des attaques, blocages et esquives. En mettant en lumière la virtuosité de ses interprètes, la chorégraphe Anne Nguyen élève l’enchaînement de break au rang d’un étonnant « kata » : ce qui, dans les arts martiaux japonais, symbolise un ensemble de mouvements codifiés renfermant des principes cachés. Sur une ligne rythmique de percussions obsédantes, les danseurs investissent le plateau dans des séquences collectives intenses où s’allient puissance et discipline. Époustouflant.

