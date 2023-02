Kat Rigging LE SONOGRAF, 6 mai 2023, LE THOR.

Le Sonograf’ (2-1003680/3-1003681) présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) À la frontière des styles, Kat Riggins est à l’aise dans des interprétations qui oscillent entre des inflexions Blues, Jazzy, Gospel, Rock. Le déhanchement sur scène est ravageur mais ô combien rafraichissant redonnant ainsi aux standards un air de jeunesse vivifiant ! Admirée en fin d’année dernière sur les scènes françaises aux côtés de Marquise Knox dans l’édition 2017 de la tournée New Blues Generation, Kat Riggins poursuit son ascension avec son nouvel album, “In the Boys Club”, dans lequel elle revendique sa place en tant que fille dans le club de garçons qu’est le blues ! Au programme, un répertoire totalement issu de la plume de la native de Miami et un disque intégralement arrangé par ses soins avec son groupe régulier.

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

