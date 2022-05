Kastell DOuar fête l’été Pleslin-Trigavou Pleslin-Trigavou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleslin-Trigavou

Kastell DOuar fête l’été Pleslin-Trigavou, 22 juillet 2022, Pleslin-Trigavou. Kastell DOuar fête l’été Lieu-dit La Motte Ollivet Ferme du Château de la Motte Olivet Pleslin-Trigavou

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 19:00:00 Lieu-dit La Motte Ollivet Ferme du Château de la Motte Olivet

Pleslin-Trigavou Côtes d’Armor Pleslin-Trigavou Bourse aux plantes

Marché de producteurs locaux

Marché de créateurs et de l’artisanat

Démonstration du savoir faire de créateurs locaux

Concerts, fanfare, conteurs, danse, gouren

Pêche à la ligne, loterie, jeux

Balade en attelage

