Kastagna L’Entrepôt, 18 novembre 2021, Le Haillan.

Kastagna

L’Entrepôt, le jeudi 18 novembre à 20:30

**1ère PARTIE : Les élèves du collège Émile Zola** Kévin Castagna dit « Kastagna » porte un regard tendre, amusé, parfois ironique sur les petits riens qui jalonnent notre existence et quelquefois l’illuminent. Il possède force et délicatesse, authenticité et fraîcheur qui nourrissent une sacrée énergie, même au cœur des ballades. Après deux albums (Je changerai tout, Le p’tit bonheur), Kastagna a façonné en 2019 son troisième, À Fleur de peau, livrant des chansons plus personnelles, plus incisives, aux mélodies entêtantes, le tout suspendu et balancé avec fragilité et sensibilité, dans les cordes vocales ou dans celles d’une guitare… Petit Gavroche qui taille sa route, Kastagna est une invitation à faire la chanson buissonnière. Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 8€ En partenariat avec **VOIX DU SUD** & **LE COLLÈGE ÉMILE ZOLA** **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/kastagna/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/kastagna/)**

Chanson

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:30:00