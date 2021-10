Saint-Ouen-sur-Seine Mains d'Oeuvres Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis KASBAH (LIVE) + BAB | 21.10.21 | MAINS D’ŒUVRES Mains d’Oeuvres Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Dans le cadre du finissage de l’exposition Y’a Pas Bon les Clichés, le collectif Sur/Mesure invite l’artiste KasbaH, qui proposera pour cette soirée sa toute nouvelle formule live en exclusivité ???, précédée par un warm-up de Bab (Pardonnez-Nous). ▬▬ KasbaH ▬▬ De retour sur la route, KasbaH entreprend à nouveau de remplir ses carnets de voyage sonores afin d’interpréter la musicalité du monde qui l’entoure. À la recherche d’une direction à suivre, il comprend qu’il lui faut revenir sur ses pas pour mieux créer : le prochain opus, Bon Voyage, sera donc dédié à ses points de départ : l’Europe et l’Afrique du Nord. Nadir Moussaoui est revenu avec l’envie de les restituer et de consacrer leur mariage avec la culture club. En témoignent notamment l’aventure des soirées Habibi Love à la Java (Paris), le projett Bled Side Story qui vise à mettre en avant la musique électronique en Tunisie, ou encore le projet Musique de fête qui réunit une partie de la scène électronique Maghreb/ Moyen-Orient. [https://soundcloud.com/kasbah-officiel](https://soundcloud.com/kasbah-officiel) ▬▬ Bab ▬▬ Co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, Bab est également membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment, c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology . Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles propose une vision contemporaine de cet héritage. [https://soundcloud.com/babmnd](https://soundcloud.com/babmnd) Photographie : Claire Lelièvre Visuel : Agathe Lehoux ▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬ ● ESPACE : Salle de concert ● TARIFS : 6€ adhérent.e, 8€ prévente, 10€ sur place Billetterie : [https://bit.ly/3pdGDXI](https://bit.ly/3pdGDXI) ● Accès à pied depuis les métros Garibaldi ligne 13 (10 min), Porte de Clignancourt ligne 4 (15 min) et Mairie de Saint-Ouen ligne 14 (12min)

Prévente 8€ / Réduit 6€ / Sur place 10€

KasbaH proposera pour cette soirée sa toute nouvelle formule live en exclusivité, précédée par un warm-up de Bab (Pardonnez-Nous), Dans le cadre du finissage de l’exposition Y’a Pas Bon les Clichés. Mains d’Oeuvres 1, rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

