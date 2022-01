Karusel La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 21 juillet 2022, Nevers.

Karusel

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 21 juillet à 20:00

### Elena Sadkova & Kasyan Ryvkin Après les spectacles _Semianyki et Semianyki Express_ à guichets fermés sur les scènes du monde entier, Elena Sadkova et Kasyan Ryvkin, cofondateurs de la troupe Semianyki, créent le chimérique Karusel aux côtés de clowns de générations et formations différentes. Dans un parc d’attractions abandonné, une petite fille découvre un vieux manège. Poussiéreux et n’ayant pas fonctionné depuis longtemps, ce karusel et ses pensionnaires reprennent vie malgré tout, par la seule présence de la jeune fille. Commence alors une aventure hors du commun : elle traverse le rideau des grandes et des petites histoires, se transforme, grandit et entraîne le karusel et ses hôtes dans une vertigineuse farandole ! Une galerie de personnages l’accompagne, majordomes, soldats, animaux désaxés, tous métaphores du bien et du mal, de l’amour et de la haine, de la tristesse et du plaisir. La fillette est poussée à choisir ses aventures, épaulée par le public qui observe et compatit, et devient lui-même un personnage du cercle. Devenue vieille à la fin du tour, elle descendra du karusel, ne regrettant rien de ces chavirantes rencontres et souriant à la ronde qui constitua sa vie. Un spectacle de pantomime accessible à tous et riche d’une multitude d’effets visuels et sonores à découvrir sur le parvis de La Maison ! » _Cette performance ne laissera personne indifférent, alors venez avec toute la famille !_ » Kudago.com (Saint-Pétersbourg)

Gratuit, sur réservation

Embarquez pour un tour dans ce manège rétro, dont le mouvement abrite une pléiade de personnages loufoques, fourmillant d’accessoires et habités par de rocambolesques histoires !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



