Du sauvage à domicile : laissez entrer le grand air par la petite porte 27 mars – 2 avril Karton de Breizh

Stéphanie Matéos expérimente la plasticité des matières carton et papier depuis plus de 10 ans. Elle s’installe à Josselin en 2013 et crée l’entreprise et marque Karton de Breizh pour transformer ces matériaux qu’elle récupère à l’état de rebuts, et les recycler en meubles et objets d’art.

Son champ d’exploration va des objets usuels tels que boîtes, cadres, plateaux, luminaires, tissages, vannerie, suspensions et coupelles, aux meubles d’assise, rangement, travail ou aménagement d’espaces (elle crée en 2019 la chambre d’hôtes « Cocon de Carton », meublée et décorée toute de carton de récupération).

Cependant, elle s’intéresse aussi aux usages que permettent ces matériaux dans un registre plus artistique et à la possibilité de mixer les techniques et les médiums entre eux. La gravure en taille douce ou en taille d’épargne, le monotype, la sculpture en bas relief, la photographie, le dessin, la broderie, la couture….sont autant de moyens à sa disposition pour saisir le réel et en traduire une vision sensible et personnelle.

Pour cette édition 2023, elle présente son dernier travail : un triptyque de sculpture en bas relief de carton, papier mâché et monotypes intitulé « Sauvages »

Elle dévoile à travers cette oeuvre une vue du monde mycologique environnant, à portée de tous, vivant caché parmi les vivants, visible mais discret, à l’abri des yeux et esprits non avertis, poursuivant son évolution dans un règne nouveau dit « fungy » où tant reste encore à découvrir.

Du 27 au 29 mars : animation d’ateliers carton-terre auprès des scolaires avec Isabelle Gilquin, céramiste à Augan, en matinées et après-midis. Ouverture de l’atelier-boutique de Josselin de 17h à 20h, sur RDV (Petite Cité de Caractère).

Du 31 mars au 2 avril : participation à l’évènement collectif « Forum des perofessionnels des métiers d’art » au collège Notre Dame de Bourgenay, aux Sables d’Olonne.

Exposition, démonstration de savoir-faire, échanges avec le public, création collaborative avec les élèves et le public durant les 3 jours.

Du 31 mars au 2 avril : ouverture de l’atelier-boutique par Isabelle Gilquin, céramiste et Caroline Chomy, vannière, présentation de leur travail, exposition-vente et démonstration de savoir-faire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

