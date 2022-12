Karting – endurance de la chandeleur Levet Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Karting – endurance de la chandeleur Levet, 5 février 2023, Levet Levet. Karting – endurance de la chandeleur Levet Cher

2023-02-05 10:00:00 – 2023-02-05 18:00:00 Levet

Cher Levet 300 EUR 300 Sodi World Series – endurance de la chandeleur à Levet au karting Ledoux.

Pré-inscription avant le 4 février.

Equipe de deux pilotes minimum – à partir de 15 ans.

10h00 : Accueil café – viennoiseries / 10h45 : Pesée – Briefing / 11h15 : Essais Chrono 30 min

12h00 : Repas / 14h00 : Course d’endurance de 3h / 17h15 : Podium, remise de trophées, pot de l’amitié Lancez-vous sur la piste du karting Ledoux en équipe pour une endurance de 3h! contact@ledoux-karting.fr +33 2 48 25 35 76 http://www.ledoux-karting.fr/?fbclid=IwAR3GfS9kHu2p7XFq64VEDsa-oJZhNmRJLNy1S0wrYxoKwkjD6klJ2Sof7qU Ledoux Karting

Levet

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Levet Cher Ville Levet Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet-levet/

Karting – endurance de la chandeleur Levet 2023-02-05 was last modified: by Karting – endurance de la chandeleur Levet Levet 5 février 2023 cher Levet Levet Cher Levet Cher

Levet Levet Cher