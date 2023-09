Endurance Octobre Rose Karting du Val d’ Argenton Argentonnay, 22 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Dimanche 22 Octobre, le Circuit du Val d’Argenton organise une endurance pour octobre rose !

Au programme :

Essais chrono : 20 minutes

Course : 1 heure

Équipe de 2-3 pilotes maximum

La course est réservée uniquement à vous mesdames.

Cette course est ouverte à toutes les femmes à partir de 14 ans.

1280m de piste vous attendent pour un maximum de sensation !

N’attendez plus et lancez vous !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

Karting du Val d’ Argenton Lieu-dit La Folie

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Sunday October 22, the Circuit du Val d?Argenton is organizing an endurance race in support of pink October!

Program:

Time trials: 20 minutes

Race: 1 hour

Teams of 2-3 riders maximum

The race is reserved for you ladies only.

This race is open to all women aged 14 and over.

1280m of track await you for maximum thrills!

Don’t wait any longer and get started!

El domingo 22 de octubre, el Circuit du Val d’Argenton organiza una carrera de resistencia para el octubre rosa

En el programa

Contrarreloj: 20 minutos

Carrera: 1 hora

Equipos de 2-3 pilotos como máximo

La carrera es sólo para mujeres.

Esta carrera está abierta a todas las mujeres a partir de 14 años.

¡Te esperan 1280 m de pista para vivir las máximas emociones!

No esperes más y ¡empieza!

Am Sonntag, den 22. Oktober, organisiert der Circuit du Val d’Argenton ein Ausdauerrennen für den rosa Oktober!

Auf dem Programm stehen:

Zeittraining: 20 Minuten

Rennen: 1 Stunde

Teams von maximal 2-3 Fahrern

Das Rennen ist ausschließlich für Damen reserviert.

Das Rennen ist offen für alle Frauen ab 14 Jahren.

1280 m Piste warten auf Sie, um Ihnen den maximalen Nervenkitzel zu bieten!

Warten Sie nicht länger und starten Sie!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Bocage Bressuirais