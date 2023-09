Championnat du Karting de Loudun 2023 (Sprint) Karting de Loudun Bournand, 20 août 2023, Bournand.

Bournand,Vienne

Championnat ouvert à tous amateurs et pros.

Un classement général sera fait par catégorie Sprint (45mn)

Tirage au sort des karts.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Karting de Loudun

Bournand 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Championship open to all amateurs and pros.

A general classification will be made by category Sprint (45mn)

Drawing of lots for the karts

Campeonato abierto a todos los aficionados y profesionales.

Se realizará una clasificación general por categoría Sprint (45mn)

Sorteo de los karts

Die Meisterschaft ist offen für alle Amateure und Profis.

Eine Gesamtwertung wird pro Kategorie erstellt Sprint (45mn)

Auslosung der Karts

Mise à jour le 2023-05-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais