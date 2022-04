KARTET LE TRITON, 19 mai 2022, Les Lilas.

KARTET

LE TRITON, le jeudi 19 mai à 20:30

Créé au tournant des années 1990, Kartet s’est imposé comme un groupe mythique de la scène jazz européenne. A l’instar d’un collectif comme l’Oulipo en littérature, chaque nouveau morceau de Kartet contient à l’état initial un immense réservoir de musique à qui donner vie, dans le vif du jeu, dans le feu du concert envisagé comme un rituel heureux.Car le modus operandi de Kartet, c’est le jeu ! Un jeu comme marabouté par d’inlassables séances de répétitions, comme autant de cérémonies en nouvelle sorcellerie musicale, afin de mieux apprivoiser qui un rythme inédit, qui une règle de son ou d’harmonie, pour enfin générer formes et idées nouvelles, collectivement. Ainsi affinée, cette oscillation d’équilibriste entre contrôle et aventure que Kartet affectionne tant, entre lisse et strié, entre risque, relâchement, audace et maîtrise, continue de procurer au public la sensation d’un élan nouveau et généreux, l’émouvante traversée d’un savoir-faire sans pareil. **Guillaume Orti** saxophones **Benoît Delbecq** piano **Hubert Dupont** contrebasse **Samuel Ber** batterie

Tarif E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; Billetterie : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Groupe mythique de la scène jazz européenne

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T22:00:00