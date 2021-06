Kart ou Pas Cap, stage de karting Les pinsons-La Marjolaine, 16 août 2021-16 août 2021, La Bourboule.

Kart ou Pas Cap, stage de karting

du lundi 16 août au lundi 23 août à Les pinsons-La Marjolaine

[Cliquer ici pour découvrir le séjour sur notre site](https://www.cesl.fr/sejour/Ete/KART-ou-pas-CAP) Conduire, prendre des virages et dépasser en toute sécurité au volant de karts 100 % électriques (et donc écologique). Electrique ? 50m départ arrêté en 6 secondes !!! Pas mal, non ? Le séjour ne s’arrêtera pas au karting avec la découverte ludique de cette belle région d’Auvergne et ses activités sportives et culturelles. Elles permettront de favoriser l’entraide et la complicité dans un groupe composé de garçons que de filles ! **Stage de karting (sur des Karts électriques)** 2 demi-journées avec 6 séances de pilotage pour le séjour de 8 jours 4 demi-journées avec 12 séances de pilotage pour le séjour de 13 jours – Apprendre à contrôler son kart dans un virage – Savoir dépasser sans risque – Séances chronométrées **Découverte de la région** – Journée au parc de Vulcania, parc d’attraction à thème sur le monde des volcans – Découverte du point de vue de La Dent du Marais – Visite d’une chèvrerie (traite d’une chèvre, donner le biberon aux chevreaux, caresser les chèvres, goûter les différents fromages) **Loisirs et détente** – Piscine (1 demi-journée) – Accrobranche au Mont Dore (1 demi-journée)

635 euros (transport organisé en train depuis PARIS et 15 autres villes)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Les pinsons-La Marjolaine 30 rue de Kembs, La Bourboule La Bourboule Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T12:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T14:00:00