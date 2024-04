KART OU PAS CAP Les pinsons la marjolaine La Bourboule, dimanche 7 juillet 2024.

KART OU PAS CAP dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 14 juillet Les pinsons la marjolaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-14T00:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:58:00+02:00

Conduire, prendre des virages et dépasser en toute sécurité au volant de karts 100 % électriques (et donc écologique). Electrique ? 50m départ arrêté en 6 secondes !!! Pas mal, non ?

Le séjour ne s’arrêtera pas qu’a un stage de karting avec la découverte ludique de cette belle région d’Auvergne et ses activités sportives et culturelles. Elles permettront de favoriser l’entraide et la complicité dans un groupe composé de garçons et de filles !

Les pinsons la marjolaine 30 Rue de Kembs, 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@cesl.fr »}]

kart pilote