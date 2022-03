Karson SILBERMANN Quintet Sunset & Sunside, 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 21h30 à 23h30

payant

Richard Silbermann a été bercé dans le jazz dès son plus jeune âge. Son album Spicy Street (2017), collection de compositions protéiformes, en est l’expression la plus aboutie. Josh Karson, chanteur new yorkais et parisien d’adoption, a longtemps pérégriné entre pop et blues avant de rencontrer lui aussi le jazz. Ce sont ces mélanges d’influences qui donnent toute la fraîcheur à leur collaboration. Alors que Josh pose sa voix et ses textes sur les morceaux instrumentaux de Spicy Street, Richard écrit les arrangements pour les compositions de Josh, ainsi que pour quelques reprises… pop. Le résultat est un jazz résolument populaire, communicatif, généreux, et espiègle. C’est sur la scène du Sunset que Josh et Richard ont choisi de lancer ce projet en quintet.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4058/8268/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/

Concert;Musique

Franck Treboit