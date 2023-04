Károlyi Kastely, 2 juin 2023, Fehérvárcsurgó.

2 – 4 juin Károlyi Kastely

Károlyi Kastely 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u 2 Fehérvárcsurgó 8052 00 36 21 3110426 https://www.karolyi.org.hu/ [{« type »: « email », « value »: « fekete.agnes@karolyikastely.hu »}] [{« link »: « http://www.karolyi.org.hu »}] György Károlyi (1802-1877) une figure prééminente de la première moitié du 19ème siècle avait ce jardin de paysage, s’étirant autour de la demeure historique de Fehérvárcsurgó (construit en 1844, à 80 km de distance de Budapest), et basé sur les dessins de l’architecte Heinrich Koch de Vienne. József Károlyi (1884-1934), le petit-fils de György a fait reconstruire le jardin au début des années 1910 avec l’aide du jardinier paysagiste János Hein. La partie du jardin se trouvant au nord-est de la demeure historique est une variante de la période classique du paysagisme. La partie au sud-ouest du château a été seulement incluse au début du 20ème siècle, donc ici les passerelles de cette zone peuvent toujours être trouvées. Le système de route, cependant, suit une conception classique. Le sud-est du domaine, aussi conçu par Hein, est un jardin en terrasses et c’est un exemple brillant de formation spatiale néo-baroque. Il était devenu nécessaire de complètement rénover le jardin – en incluant la reconstruction structurelle, la restauration de son système de routes et d’autres éléments artificiels. Il y a eu plusieurs étapes de restauration. Le reconstruction de la cour d’honneur est survenue en 2006. La deuxième étape s’est concentrée sur la partie Nord-Est, celle du jardin de fleurs, un jardin ancien de 100 acres, dont environ 40 acres sont boisées. La pente douce légèrement boisée devant la demeure historique a été reconstruite. Dans ce projet, fini en 2015, le pondis a été excavé et les constructions de contrôle d’eau rétablies. Le temple à 8 colonnes de l’île a été reconstruit. De Budapest – Par le train, de la Gare de chemin de fer du Sud à Szekesfehervar (forment chaque les heures) transportent en autobus alors n°15 ou le taxi (un taxi peut être envoyé sur demande). En voiture M7 jusqu’à Székesfehérvár et ensuite 81 grand-route

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Fondation Joseph Karolyi