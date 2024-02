KARO DANS NO LIMIT Montpellier, mardi 27 février 2024.

KARO DANS NO LIMIT Montpellier Hérault

Ne manquez pas les spectacle » KARO dans NO LIMIT » Théâtre le Point Comédie !

►C’est quoi être une femme aujourd’hui ?

Une Wonder Woman ? Une mère ? Une belle-mère ? Une working-girl ? Peut-être tout ça à la fois ! À mi-chemin entre Bridget Jones et Basic Instinct, Karo, langue maîtrisée, punchlines affutées, incarne une femme moderne et sans tabous…

Une femme multiple, à l’adaptabilité déconcertante. Sans filtre et no limit ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 21:00:00

fin : 2024-02-27 22:30:00

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lepointcomedie.fr

