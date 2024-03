KARNIVOOL LA RAYONNE Villeurbanne, mercredi 26 juin 2024.

Préparez-vous à plonger dans l’univers intense de Karnivool, le groupe australien qui a su évoluer d’une formation lycéenne jouant des reprises à une force incontournable du rock progressif. Rendez-vous incontournable pour les amateurs de sonorités innovantes, Karnivool se produira à La Rayonne le 26 juin 2024 (Villeurbanne).Depuis leurs débuts en 1997, Karnivool a tracé son propre chemin musical, passant d’interprétations de Nirvana et Carcass à un répertoire entièrement original sous l’impulsion du chanteur Ian Kenny. Avec l’arrivée de musiciens talentueux tels que les guitaristes Drew Goddard et Mark Hosking, le bassiste Jon Stockman et le batteur Ray Hawking, le groupe a lancé sa première EP, suivie des albums acclamés Persona et Themata. Leur son, autrefois teinté de nu-metal, s’est enrichi d’influences progressives, notamment grâce à l’apport créatif de Drew Goddard et à l’arrivée du batteur Steve Judd.Sound Awake, leur opus de 2009, a confirmé leur statut de pionniers du genre en Australie, se hissant au sommet descharts et captivant un public international. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir en live l’alchimie unique de Karnivool, où chaque performance est une promesse d’exploration sonore et d’émotions fortes.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-26 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69