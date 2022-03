Karneval, Jean-Xavier Renaud URDLA Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition du samedi 2 avril au samedi 21 mai 2022 Vernissage samedi 2 avril de 14 heures à 18 heures « Karneval » ramasse à la fois les préoccupations qui nourrissent la vie et l’oeuvre de Jean-Xavier Renaud et annonce le déploiement de l’exposition. La langue allemande du titre sonne en écho aux origines lorraines de l’artiste et préfigure les renversements, les caricatures, les traits grossis, les sauts de puces d’une culture l’autre, d’une langue l’autre que les peintures, les aquarelles, les dessins et les lithographies portent devant les yeux des regardeurs à la manière d’une parade ou d’une nef des fous. [… ] À l’occasion de son exposition à URDLA, Jean-Xavier Renaud réalise ses premières lithographies ainsi que des gravures en creux, dans le mouvement de sa pratique du dessin et de la peinture. URDLA 207, rue Francis-de-Pressensé, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

