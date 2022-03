KARNAVAL SANS FRONTIÈRES Place Guérin Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

KARNAVAL SANS FRONTIÈRES Place Guérin, 19 mars 2022, Brest. KARNAVAL SANS FRONTIÈRES

Place Guérin, le samedi 19 mars à 18:00

**KARNAVAL SANS FRONTIÈRES** —————————- ### **Keruscun/St-Martin – Samedi 19 mars –** _Qui ne sera pas déguisé sera enfariné !_ • 14h Place Keruscun Ramène ton char, ton grimage, ta fanfare, ta zik… ! Rassemblement déguisé, Costumerie… “Kaolila” (chants sans frontières) • 16h Défilé Keruscun/Guérin **Place au Karnaval !** Sauvage, libre, indépendant, irrévérencieux, subversif, sens dessus dessous, renversant, jouissif, taquin, ivresse, beauté, dérision, libations, désordre, insolence, festif, burlesque, incorrect, hors normes, assoiffé, sublime, rebelle, incorrigible, indomptable, critique, catharcis, jovial, créatif, déluré, licencieux, drôle, rusé, ingénieux, bavard, dansant… brestois ! “Nous demandons à l’imprévisible de décevoir l’attendu” [René CHARivari] • 18h Salle de quartier l’Avenir Grand Bal Populaire Masqué avec “Breizh Napoli”! (Musiques populaires du sud de l’Italie et de Bretagne) + K.O Jazz Ring

Entrée libre

Qui ne sera pas déguisé sera enfariné ! Place Guérin rue Navarin, 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Place Guérin Adresse rue Navarin, 29200 Brest Ville Brest lieuville Place Guérin Brest Departement Finistère

Place Guérin Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

KARNAVAL SANS FRONTIÈRES Place Guérin 2022-03-19 was last modified: by KARNAVAL SANS FRONTIÈRES Place Guérin Place Guérin 19 mars 2022 Brest Place Guérin Brest

Brest Finistère