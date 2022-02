Karla LAZO, soprano / Long CHENG, ténor / Orphée FOUCHER, piano / RADIOACOUSTIK, pop world Église Saint-Merry, 27 février 2022, Paris.

L’église Saint-Merry accueillera les artistes Karla Lazo,Long Cheng, Orphée Foucher de la Fuente, et Eric Lopez qui auront le plaisir d’interpréter en première partie des classiques de l’opéra, qui seront suivis d’un répertoire de reprises et de compositions originales de musiques actuelles.

Karla Lazo est une autrice-compositrice-interprète, productrice et comédienne, originaire du Mexique et résidant à Paris. Ses influences musicales et culturelles variées l’amènent à croiser différents styles allant de l’opéra (soprano de formation) aux musiques latino-américaines, françaises actuelles et traditionnelles. Elle enregistre actuellement son album de chansons inédites.

Long Cheng, pianiste et chanteur lyrique, est titulaire d’un Diplôme d’Études Musicales en piano, en chant lyrique et en accompagnement au piano dans les conservatoires parisiens. Il détient également d’un diplôme d’état en direction d’ensembles vocaux et un master en éducation musicale.

Orphée Foucher de la Fuente est un musicien éclectique, passionné et inventif. Il explore de nombreux champs artistiques tels que l’écriture musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le piano au Conservatoire royal de Bruxelles, et le clavecin.

Éric Lopez, auteur compositeur mexicain, étudie la guitare classique à Paris puis à Berlin. Il lance son projet pop-world « Radioacoustik ». Un nouvel album est actuellement en préparation.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact : 01 42 71 93 93 concerts.saintmerry@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/dimanche-27-fevrier-karla-lazo-soprano-long-cheng-tenor-orphee-foucher-piano-radioacoustik-pop-world/ https://www.facebook.com/events/1659343724414281/

