KARL

Salle Coppélia, le samedi 5 février 2022 à 10:30

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les angles. Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît bien les règles, elles rassurent… Mais qu’en est-il de la vie ?

4€

4€
par la compagnie Betty BoiBrut'
Salle Coppélia 72200 La Flèche

2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T11:00:00

