Karl LUTCHMAYER en concert Le Buisson-de-Cadouin, 24 octobre 2021, Le Buisson-de-Cadouin.

Karl LUTCHMAYER en concert 2021-10-24 – 2021-10-24 Pôle d’animations Culturelles Avenue d’Aquitaine

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Le très renommé pianiste anglais Karl LUTCHMAYER proposera des œuvres de Liszt, Beethoven, Mendelssohn, Busoni et Alkan. Karl Lutchmayer est aussi renommé comme pianiste de concert que comme conférencier. Artiste Steinway, Karl se produit dans le monde entier et a travaillé avec des chefs d'orchestre tels que Lorin Maazel et Sir Andrew Davis, et s'est produit dans toutes les grandes salles de concert de Londres. Il a été diffusé sur la BBC Radio 3, All India Radio et Classic FM, et se produit régulièrement en musique de chambre. Défenseur passionné de la musique contemporaine, Karl a également donné plus de 90 premières mondiales et de nombreuses œuvres ont été écrites spécialement pour lui.

