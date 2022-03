Karl – Les Sentiers du Théâtre Beinheim Beinheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Beinheim Bas-Rhin Beinheim EUR Un conte en tangram animé avec la Cie Betty Boibrut’

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un petit bout de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, un peu bougon, n’est pas d’accord. Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les angles. Face aux péripéties qu’il ne contrôle pas, Karl fais rire et attendris petits et grands. Réservation conseillée.

Tout public à partir de 3 ans. un conte en tangram animé par la Cie Betty Boibrut’

