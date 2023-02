KARL JENKINS Stabat Mater BASILIQUE DU SACRE COEUR MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

KARL JENKINS Stabat Mater BASILIQUE DU SACRE COEUR, 17 mars 2023, MARSEILLE. KARL JENKINS Stabat Mater BASILIQUE DU SACRE COEUR. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. ENSEMBLE VOCAL DIVERTIMENTO Présente : ce spectacle. Des lieux prestigieux, une somptueuse œuvre symphonique/chorale magique, dans l’air du temps, écrite par le célèbre compositeur de la « Messe pour la paix » et du thème principal du film « AVATAR » Servi par 120 choristes et un orchestre de 60 musiciens, sous la direction du talentueux cher Carlos GOMEZ- ORELLANA un concert innovant qui ravira tous les publics. Sous la direction du talentueux Chef Carlos Gomez-Oreliana, une soirée musicale à savourer dans un cadre exceptionnel17 MARS BASILIQUE SACRE COEUR MARSEILLE 20H30CONTACT /06 99 35 60 00 / 06 89 17 12 84 Karl Jenkins Karl Jenkins Votre billet est ici BASILIQUE DU SACRE COEUR MARSEILLE 81 ave du Prado Bouches-du-Rhone ENSEMBLE VOCAL DIVERTIMENTO Présente : ce spectacle. Des lieux prestigieux, une somptueuse œuvre symphonique/chorale magique, dans l’air du temps, écrite par le célèbre compositeur de la « Messe pour la paix » et du thème principal du film « AVATAR » Servi par 120 choristes et un orchestre de 60 musiciens, sous la direction du talentueux cher Carlos GOMEZ- ORELLANA un concert innovant qui ravira tous les publics.

Sous la direction du talentueux Chef Carlos Gomez-Oreliana, une soirée musicale à savourer dans un cadre exceptionnel 17 MARS BASILIQUE SACRE COEUR MARSEILLE 20H30

CONTACT /06 99 35 60 00 / 06 89 17 12 84

.25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu BASILIQUE DU SACRE COEUR Adresse 81 ave du Prado Ville MARSEILLE Tarif 25.0-25.0 lieuville BASILIQUE DU SACRE COEUR MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhone

BASILIQUE DU SACRE COEUR MARSEILLE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

KARL JENKINS Stabat Mater BASILIQUE DU SACRE COEUR 2023-03-17 was last modified: by KARL JENKINS Stabat Mater BASILIQUE DU SACRE COEUR BASILIQUE DU SACRE COEUR 17 mars 2023 BASILIQUE DU SACRE-CŒUR Marseille

MARSEILLE Bouches-du-Rhone