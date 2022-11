Karine Rougier, les ex d’Aix #1 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Karine Rougier, les ex d'Aix #1 Aix-en-Provence, 15 décembre 2022

ESAAix – Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence / Amphithéâtre Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-12-15 18:30:00

Bouches-du-Rhône Karine Rougier est née à Malte en 1982 et a grandi en Côte d’Ivoire. Elle a étudié aux Arts Décoratifs de Genève, est diplômée de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, et enseigne aux Beaux-Arts de Marseille depuis 2018. Le dessin tient une place particulière dans son œuvre.

Elle crée des peintures à l’huile sur bois. Avec Valérie Pelet, elle réalise également des films sur pellicule mettant en lumière les mondes invisibles. Plusieurs expositions monographiques lui ont été consacrées en France et à l’étranger et elle a participé à plusieurs expositions collectives notamment la Galerie Praz Delavallade à Paris, au Musée Berardo à Lisbonne et à la Galerie Martin Kudlek à Cologne. Ses œuvres figurent dans des collections publiques et privées, notamment au FRAC PACA et à la Ville de Marseille.

Elle a représenté Malte à la Biennale de Venise en 2017 et a récemment reçu le prix Drawing now. Rencontre avec Karine Rougier, artiste diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et enseignante aux Beaux-Arts de Marseille. contact@ecole-art-aix.fr +33 4 65 40 05 00 https://esaaix.fr/ Rue Emile Tavan ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence / Amphithéâtre Aix-en-Provence

