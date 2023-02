Tasses et bols Karine Lémery Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Tasses et bols Karine Lémery, 1 avril 2023, Montreuil. Tasses et bols 1 et 2 avril Karine Lémery Des objets uniques qui ont le pouvoir d’ouvrir des espaces à l’imaginaire. Présentation de collections de tasses et bols et proposition d’ateliers découverte autour de ce thème. Karine Lémery 56 bd Chanzy 93100 Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France J’ai, dans ma pratique, deux axes de recherche :

– la sculpture

– la production de pièces utilitaires en petites séries.

Mon intention est toujours d’aboutir à un objet unique qui ait le pouvoir d’ouvrir des espaces à l’imaginaire. C’est cet aspect de mon travail que le public expérimentera cette année à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Je présenterai différentes collections de tasses et bols et proposerai des ateliers découverte. La proposition sera de réaliser un objet du quotidien, une tasse ou un bol, dans un geste simple au pincé. Puis de décorer la pièce à l’engobe en utilisant la technique de la réserve au papier journal.

Informations pratiques pour les ateliers découverte :

– 4 participants

– Durée : 1h environ

– Participation forfaitaire de 10€ pour le matériel et les cuissons

– Samedi & Dimanche 10h et 14h

Réservation par SMS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Karine Lémery

