Karine Dubernet – Souris Pas (Tournée) LA COMEDIE DES VOLCANS, 28 avril 2023, CLERMONT FERRAND.

Karine Dubernet – Souris Pas (Tournée) LA COMEDIE DES VOLCANS. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Sans filtre et avec beaucoup d’autodérision, Karine Dubernet raconte son histoire et régale le public de ses métaphores irrésistibles et autres vannes drôlissimes. « Souris Pas ! » va remonter le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années charnières aux références cultes, et une galerie de portraits décapants. Porté par une Karine Dubernet survoltée mariant à merveille son expérience théâtrale classique, de boulevard, de clown et de one man à l’humour potache qui claque, « Souris Pas ! » est un assemblage d’influences riches, toujours justes, pour 70 minutes hilarantes. Vous aimez le spectacle ? Vous aimerez Karine Dubernet ! Le Saviez-vous? Karine officie régulièrement dans l’émission « La Revue de Presse » sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès. Coup de coeur du Jury du Festival Mont-Blanc d’humour 2021. Prix SACD Fonds Humour Auteur en 2019. Karine Dubernet

Votre billet est ici

LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND 15 bd Louis Chartoire Puy-de-Dôme

Sans filtre et avec beaucoup d’autodérision, Karine Dubernet raconte son histoire et régale le public de ses métaphores irrésistibles et autres vannes drôlissimes. « Souris Pas ! » va remonter le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années charnières aux références cultes, et une galerie de portraits décapants. Porté par une Karine Dubernet survoltée mariant à merveille son expérience théâtrale classique, de boulevard, de clown et de one man à l’humour potache qui claque, « Souris Pas ! » est un assemblage d’influences riches, toujours justes, pour 70 minutes hilarantes. Vous aimez le spectacle ? Vous aimerez Karine Dubernet ! Le Saviez-vous? Karine officie régulièrement dans l’émission « La Revue de Presse » sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès. Coup de coeur du Jury du Festival Mont-Blanc d’humour 2021. Prix SACD Fonds Humour Auteur en 2019.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici