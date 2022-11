KARINE DUBERNET : SOURIS PAS !

2023-04-22 – 2023-04-22 Spectacle humoristique proposé dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Poste en région. Vous aimez le théâtre ? Vous aimerez Karine Dubernet !

« Souris Pas ! » va remonter le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années charnières aux références cultes, et une galerie de portraits décapants.

Porté par une Karine Dubernet survoltée mariant à merveille son expérience théâtrale classique, de boulevard, de clown et de one man à l’humour potache qui claque,

« Souris Pas ! » est un assemblage d’influences riches, toujours justes, pour 70 minutes hilarantes. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

