Karine Dubernet ROYAL COMEDY CLUB Reims, vendredi 1 novembre 2024.

Les politiques nous manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts :beaucoup de gens en ont vaguement l’intuition, mais personne n’ose regarder la vérité en face.Comment arrivent-t-ils à maintenir la population aussi facilement dans la servitude volontaire ?Grâce à une arme secrète : la poudre de Perlimpinpin ! Qui nous fait tout gober, tout accepter et tout oublier. Et si le meilleur contrepoison était d’en rire ?Le Saviez-vous ?Karine officie dans l’émission La Revue de Presse sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec la Drôle de Minute de Karine Dubernet dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès.Auteur : Karine Dubernet, Carole Greep, Stéphane RoseMise en scène : Marc Pistolesi

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-11-01 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51