Saint-Jean-de-la-Ruelle L'Unisson Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Karimouche L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Karimouche L’Unisson, 5 mars 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Karimouche

L’Unisson, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

Avec son nouvel opus « Folies Berbères », Karimouche prouve sa capacité à se renouveler en affirmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique sociale et l’humour ravageur. Elle investit la scène telle une boule de feu dans sa folie franco-berbère où l’autodérision tutoie l’auto-tune. Karimouche accomplit un tour de force, un tour de chant caméléon : chanson française, musique orientale, trape, électro. Si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et épuré. La chanteuse féline abolit les barbelés entre les cultures. Produit par Blue Line _Sur scène :_ _Karimouche : chant_ _Pierre Vadon : clavier_ _Nicolas Taite : percussions /_ _Machines_ _Manuel Privet : création lumière_ _Nicolas Matagrin : sonorisation_

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€

Karimouche prouve sa capacité à se renouveler en affirmant ses fondamentaux musicaux L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu L'Unisson Adresse 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville L'Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle