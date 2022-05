KARIMOUCHE “FOLIES BERBÈRES” Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

KARIMOUCHE “FOLIES BERBÈRES” Allonnes, 14 mai 2022, Allonnes. KARIMOUCHE “FOLIES BERBÈRES” Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Dans son troisième opus "Folies Berbères", Karimouche aborde frontalement le sujet de ses origines, en témoigne le titre de l'album. Folies Berbères prouve surtout la capacité de Karimouche à se renouveler en affirmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique sociale, sans oublier l'humour ravageur. L'artiste n'ignore rien des ressorts du sketch ; actrice pleine d'énergie et de justesse dans des séries à succès telles que Les Sauvages ou Cannabis, et après des centaines de concerts de L'Algérie au Canada, elle investit les scènes comme une boule de feu dans sa « démence berbère », où l'auto dérision se dispute à l'Auto-Tune.

