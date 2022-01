KARIMOUCHE en concerts CHANT’APPART La Ribellerie Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

KARIMOUCHE en concerts CHANT'APPART

La Ribellerie, le vendredi 25 février à 20:30

Rompue au stand up, actrice dans des séries à succès, **Karimouche** continue, avec son 3ème disque, _Folies Berbères_, d’utiliser ses armes fatales : l’humour, la gouaille, le panache, la poésie ! Des talents multiples qui servent son propos de chanteuse : elle rythme ses concerts par des sketchs, et dans la veine des chanteuses réalistes, elle campe avec justesse les personnages de ses chansons, écrites comme des courts métrages. En tournée: – Vendredi 25 février, chez Sorin René et Chantal, 44470 Carquefou, avec **JEANNE ROCHETTE** en co-plateau, – Samedi 26 février, Salle Polyvalente de Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives-de-l’Yon, avec **MATHIEU BARBANCES** en co-plateau, – Dimanche 27 février, chez Berthomé Agathe et François, 85190 Aizenay, avec **VICTORIA DELAROZIÈRE ET LE GRAND ORCHESTRE JO ZEUGMA** en co-plateau**.**

de 5 à 17 €

La Ribellerie 44470 Carquefou

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:30:00

