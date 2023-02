KARIMOUCHE LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT BRIE COMTE ROBERT Catégories d’Évènement: Brie-Comte-Robert

La Mairie de Brie-Comte-Robert (L-R-22-1791/22-1806) présente Chanson française, musique orientale, trap, electro… Si les influences sont multiples, le style, lui, s'impose comme résolument novateur et épuré. Dans son troisième opus « Folies Berbères », Karimouche aborde frontalement le sujet de ses origines. Ce nouvel album prouve surtout sa capacité à se renouveler en aff irmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique sociale, sans oublier l'humour ravageur. Il emprunte aussi bien à Edith Piaf qu'à Missy Elliott comme à la musique gnaoua. À Jacques Brel comme à Nass El Ghiwane, groupe marocain légendaire des années 70. Quant aux featurings, ils illustrent à eux seuls l'amplitude des influences : sur une piste, l'irrésistible cariocaise Flavia Coelho ; sur l'autre, R.Wan, parrain du rap-musette, l'un des plus talentueux

ouverture des portes 1h avant le début du spectcale
N° téléphone accès PMR : 01 60 62 64 12

