KARIMOUCHE ▸ THOMAS PITIOT au Festi'Val de Marne Théâtre Antoine Vitez, 19 octobre 2021, Ivry-sur-Seine.

Chanson française, musique orientale, trap, electro… : si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et épuré. Dans son troisième opus « Folies Berbères », Karimouche aborde frontalement le sujet de ses origines. En témoignent le titre de l’album, mais aussi celui de certains morceaux comme « Buñul » ou « Princesses ». Carima Amarouche, alias Karimouche, née à Angoulême dans une famille berbère, balaie les fausses contradictions et les dualités stériles pour célébrer une nouvelle façon d’habiter l’Hexagone et le monde. La chanteuse féline abolit les barbelés entre les cultures. Sous l’empire des Folies Berbères, il n’est qu’une pluralité de goûts, de beats hypno- tiques et d’accents vibrants sous une voix chaude et frondeuse.

Pour son huitième album Chéri coco, Thomas Pitiot nous revient avec des chansons qui n’en finissent pas de questionner nos géographies, nos positionnements et nos mondes intérieurs. La relation à l’autre et la recherche d’une humanité en partage demeurent le fil conducteur de ses textes et de ses passerelles musicales. Même s’il tisse depuis 20 ans une relation singulière à l’Afrique de l’ouest à travers de nombreux voyages prolongés au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Maroc et Côte d’Ivoire, son ancrage, sa terre d’envol restent la Seine-Saint- Denis, département populaire où il a passé toute sa vie. Depuis quelques années, il vit à Avignon et comme il l’écrit dans une de ses nouvelles chansons, 93 Occitanie, « Je quitte le parc de La Courneuve pour les Saintes-Maries de la mer, toujours ces oiseaux qui m’émeuvent les migrateurs sont tous mes frères, y a du soleil sur mes névroses et du mistral dans l’instrument, et si je vois la vie en rose, y a toujours pas d’arrangements ! »

Théâtre Antoine Vitez 1 rue Simon Dereure Ivry-sur-Seine 94200

Festi'Val de Marne