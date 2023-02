KARIM KAI Permis de coacher LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2, 11 février 2023, PARIS.

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 PARIS 2 rue Saulnier 75009

KARIM KAÏ

Permis de coacher





Titulaire d’un diplôme d’état des métiers de la forme, Karim Kaï nous dépeint le parcours d’un homme se battant pour trouver sa place en tant que coach dans une salle de sport.



Il nous livre un seul en scène hyperprotéiné où il interprète six personnages hauts en couleur et particulièrement attachants.



Christophe, banlieusard de quarante ans en quête de réinsertion, intègre l’équipe de « Nature Fit Zen » dans le cadre d’un programme de semi-liberté. Il a huit mois pour valider sa formation et tourner définitivement la page.

Il est entouré de Charlotte, caractérielle et un peu revêche, laquelle dirige cette salle d’une main de fer, Julio, le coach référent qui a de drôles de façons d’enseigner le yoga, Mustapha, la figure paternelle, le mentor…

Pour Christophe, ce stage va se révéler être une aventure humaine, un véritable voyage initiatique et social.

Enfilez votre plus belle tenue de sport et venez pousser les portes de « Nature Fit Zen »…







Durée : 1h10

De et avec : Karim Kaï

Collaboration artistique : Sonia L.

